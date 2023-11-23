الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: بدء التقديم على دورة تدريب على مهنة "الفندقة الشاملة" لشباب سوهاج

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة سوهاج، طلبات التقديم للحصول على الدورة التدريبية المجانية على مهن الفندقة الشاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، ومنتجع هيلتون الاقصر، وذلك بمركز التدريب المهني التابع للمديرية في الكوثر والمعد بأحدث التجهيزات والمعدات في مجالات المطبخ، الإشراف الداخلي، الأغذية والمشروبات، وتهدف الدورة التدريبية الي تدريب الشباب وتأهيلهم علي الفندقة الشاملة، لمدة 6 أسابيع (4 أسابيع منها بمركز التدريب المهني، واسبوعين بمنتجع هيلتون بمحافظة الاقصر)، والتدريب خلال أيام الأحد الي الخميس، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم علي التقدم للالتحاق بالتدريب.

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واوضحت الوزارة فى بيان لها، أن مميزات التدريب المتاح ان المتدرب يحصل على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من الوزارة والبرنامج ومنتجع هيلتون، وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانًا، تسمح للمتدرب بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتأمين ضد إصابات العمل،و زي موحد وادوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الاولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها لخريجى التدريب.

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مديرية العمل بسوهاج

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذًالتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى بالتعاون مع الجهات المتخصصة والدولية المعنية بذلك، كما أكد مدير المديرية ان شروط التقديم تتمثل فى: الحصول علي مؤهل علي او متوسط مناسب، والسن من 18 إلى 35 سنة، مع التفرغ التام طوال مدة التدريب، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، واجتياز المقابلة الشخصية، كما يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل بطريق أسيوط سوهاج بجوار محكمة الأسرة من يوم الاحد الموافق 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 ويتم اخطار الناجحين بموعد المقابلة الشخصية.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة سوهاج الدورة التدريبية المجانية مهن الفندقة الشاملة برنامج الأغذية العالمي التدريب المهني ذوي الهمم

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