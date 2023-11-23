الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام وبدء برامج تدريبية على وظائف إلكترونية لشباب الإسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية انتهت من التدريب المجاني للدفعة الأولى لعدد 42 متدربًا ومتدربة، والدفعة الثانية لعدد 84 متدربًا فى مجالات صناعة المالتي ميديا على مهن الفوتوشوب، والمونتاج، والرسوم المتحركة، والتسويق الإلكتروني، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع والذي يسهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني، من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل، وجارٍ تدريب الدفعة الثالثة. 

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ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومركز أركان، والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كل المجالات لسوق العمل المصري.

مديرية العمل بالإسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى فتح باب التسجيل لدورة تدريبية خاصة بذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية دون اليدين والنظر، على نفس المهن، وذلك فى إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلي والخارجى والمهن المستحثة ووظائف المستقبل، وكذلك دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم، وكذلك فرص تدريب مهنى مناسبة لدرجات إعاقتهم، وأكد مدير المديرية أنه يمكن للشباب التسجيل للمشاركة فى تدريب الدفعة الثالثة من خلال الرابط الإلكترونى التالى: https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8، وسوف يتم التواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية حيث يشترط الإلمام بأساسيات الحاسب الآلى للمتقدمين والسن من 16 إلى 34 سنة، والتدريب لمدة أسبوعين لكل مهنة، وذلك بمقر مركز أركان للإبداع بـ كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية.

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وكانت قد قالت وزارة العمل إن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمدينة فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، لتوعية العاملين والطلاب بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التعليمية حفاظًا على جميع أرواح العاملين والطلاب والمترددين على المنشآت التعليمية ضمن خطة المديرية لنشر ثقافة السلامة داخل مختلف القطاعات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية التدريب المجاني المالتي ميديا الفوتوشوب المونتاج

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