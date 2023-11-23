الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع التعليمى بالمنيا

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل إن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمدينة فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، لتوعية العاملين والطلاب بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التعليمية حفاظًا على جميع أرواح العاملين والطلاب والمترددين على المنشآت التعليمية ضمن خطة المديرية لنشر ثقافة السلامة داخل مختلف القطاعات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

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وزارة العمل: ندوة لسيدات الوادي الجديد للتوعية بحقوق المرأة المشاركة الانتخابية

مديرية العمل بالمنيا

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من الندوات أطلقتها المديرية داخل منشآت المحافظة في مختلف القطاعات، لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف والتواجد المستمر داخل كل المنشآت لتطبيق أحكام القانون فيما يخص حماية ورعاية العمال وتوفير مناخ عمل آمن من خلال تطبيق أحكام اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين مختلف الفئات، مؤكدة استمرار نشر تلك الثقافة وتنظيم الندوات بشكل دوري وفق الخطة الموضوعة لحماية المنشآت والممتلكات بما يضمن تحقيق معدلات أعلى من التنمية.

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وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية في مجال حقوق وواجبات المرأة العاملة والطفل، وكذلك أهمية المشاركة للأسرة في العملية الانتخابية والتوعية بالاستحقاقات الدستورية تحت عنوان "المشاركة الانتخابية واجب وحق"، وذلك بحضور (56) من العاملين بالجمعيات الأهلية والمصالح الحكومية، وبعض منشآت القطاع الخاص، والتي نظمها مكتب عمل القصر بمقر الوحدة المحلية بالقصر بالداخلة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات حرصت المديرية على تنظيمها للقيام بمهامها المنوطة بها لخدمة المجتمع والمواطنين وتقديم التوعية والتثقيف حول القضايا الهامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة.

وزارة العمل السلامة والصحة المهنية مديرية العمل بمحافظة المنيا مبادرة سلامتك تهمنا المنشآت التعليمية وزير العمل حسن شحاتة

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