وزارة العمل: إعانات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولات ميدانية لمدة يومين متتاليين على المكاتب الخارجية التابعة للمديرية، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث جرى زيارة 8 مكاتب خارجية وهى: القنطرة شرق، والقنطرة غرب، وأبوخليفة، وأبوصوير، والتل الكبير، والقصاصين، وقريه الأبطال، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالتل الكبير، وكذلك تسليم أول دفعة من شهادات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة المميكنة للشباب والتى تتم طباعتها بوحدة الطباعة بمقر ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى تسليم إعانات صحية واجتماعية، في إطار اهتمام الوزارة بالعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات المديريات لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها، وذلك فى إطار سعى المديرية لتفعيل كل ملفات العمل الخاصة بها فى مختلف المجالات لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

مديرية العمل بالإسماعيلية

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بشكل دورى بتفعيل دورها ودور المكاتب التابعة لها فى تقديم خدماتها للمواطنين، والاهتمام برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة والقيام بعمليات حصر وتسجيل لها فى أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى وغيرها من المشروعات.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه خلال جولاته قام بتقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التى تقدمها المكاتب، والإجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين، منوهًا إلى استمرار تنظيم ندوات توعوية حول السلامة والصحة المهنية وندوات عن وحدة المساواة بين الجنسين، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، كما تقدم بالعزاء لأسر العمالة غير المنتظمة المتوفين، وللمصابين متمنيًا لهم الشفاء العاجل وذلك خلال تسليمه الإعانات لهم.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية في مجال حقوق وواجبات المرأة العاملة والطفل، وكذلك أهمية المشاركة للأسرة في العملية الانتخابية والتوعية بالاستحقاقات الدستورية تحت عنوان "المشاركة الانتخابية واجب وحق"، وذلك بحضور (56) من العاملين بالجمعيات الأهلية والمصالح الحكومية، وبعض منشآت القطاع الخاص، والتي نظمها مكتب عمل القصر بمقر الوحدة المحلية بالقصر بالداخلة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات حرصت المديرية على تنظيمها للقيام بمهامها المنوطة بها لخدمة المجتمع والمواطنين وتقديم التوعية والتثقيف حول القضايا الهامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة.