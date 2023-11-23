وزارة العمل: استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الوادي الجديد قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد

وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومى المميكن (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادى الجديد) ومنشآت أخرى بمدينة الخارجة، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

وكانت قد قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية انتهت من التدريب المجاني للدفعة الأولى لعدد 42 متدربا ومتدربة والدفعة الثانية لعدد 84 متدربا فى مجالات صناعة المالتي ميديا على مهن الفوتوشوب، والمونتاج، والرسوم المتحركة، والتسويق الإلكتروني، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع الذي يسهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل، وجار تدريب الدفعة الثالثة.