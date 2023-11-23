الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن شعبنا ليس ضحية  الاحتلال  الإسرائيلي فقط، وإنما أيضًا ازدواجية المعايير الدولية التي سقطت سقوطًا مدويًا أمام اختبار الإنسانية، وأمام حماية المدنيين الفلسطينيين.

الطائرات الحربية الإسرائيلية

وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، القصف المتواصل بالطائرات الحربية الإسرائيلية وتدمير المنازل والأبراج والمنشآت السكنية في عموم قطاع غزة فوق رءوس المواطنين، والذي اشتد وتصاعد الليلة المنصرمة، وأدى إلى العديد من المجازر في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء.

استهداف المدارس والمستشفيات

ونددت باستهداف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وطواقمها جميعًا، معتبرة أنه استهتار إسرائيلي متواصل بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالالتزامات التي يفرضها على القوة القائمة بالاحتلال؛ ما يؤدي إلى تعميق دائرة النزوح القسري في صفوف المواطنين وتوسيعها، ودفعهم إلى مربعات أخرى مليئة بمخاطر الموت والقتل، في محاولة مستمرة لتفريغ قطاع غزة من ساكنيه.

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جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين

وأعربت عن إدانتها لجرائم قوات الاحتلال والمستعمرين وانتهاكاتهم ضد شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطنين من اقتحامات دموية عنيفة للمخيمات والبلدات والمدن تترافق مع إطلاق النار، وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، واستمرار تقطيع أوصال الضفة وانفلات المستعمرين على الطرق وحربهم المفتوحة على قاطفي الزيتون وثمارهم وأشجارهم.

وقالت إن هذه الانتهاكات تعد انعكاسًا واضحًا لعقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود شعبنا الفلسطيني، وتحرض على ممارسة التطهير العرقي ضده، خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، ولها امتداد تمثيلي في الكنيست وفي الحكومة الإسرائيلية بوزراء مثل بن غفير وسموتريتش وأتباعهما.

وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة والمباشرة عن الحرائق التي تشعلها في ساحة الصراع، وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

منظمة الصحة العالمية

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الأمم المتحدة بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، أشرفت على عملية إخلاء مجمع الشفاء الطبي؛ الذي يتعرض لحصار مستمر من الاحتلال الإسرائيلي واقتحامه وحرمان من فيه من الماء والدواء والكهرباء والأمن.

وأشار في مؤتمر صحفي، صباح الخميس، إلى تحرك قافلة من الأمم المتحدة أمس، ممثلة في الصحة العالمية؛ لإخلاء جزء من المرضى والأطقم الطبية، الذين تعرضوا داخل أسوار المستشفى لأفظع الممارسات.

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