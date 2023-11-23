وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بأسيوط

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت، من خلال مكتب شرق للسلامة والصحة المهنية، ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الالتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات؛ لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس التنمية.

مديرية العمل بمحافظة أسيوط

وأوضح على مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت من خلال استراتيجية عمل واضحة تخلق جيلًا واعيًا لديه مقومات الحياة الآمنة، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويدفع خطط التنمية، منوهًا إلى أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذ بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية،، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بتلك المنشآت، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وحاضر في الندوة الكيميائية سامية نصيف، المفتش بمكتب شرق للسلامة والصحة المهنية.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل، بمحافظة سوهاج، طلبات التقديم للحصول على الدورة التدريبية المجانية على مهن الفندقة الشاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، ومنتجع هيلتون الأقصر، وذلك بمركز التدريب المهني التابع للمديرية في الكوثر، والمعد بأحدث التجهيزات والمعدات في مجالات المطبخ، الإشراف الداخلي، الأغذية والمشروبات، وتهدف الدورة التدريبية إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة، لمدة 6 أسابيع (4 أسابيع منها بمركز التدريب المهني، وأسبوعان بمنتجع هيلتون بمحافظة الأقصر)، والتدريب خلال أيام الأحد إلى الخميس، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب.