الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرفة عمليات ورفع كفاءة الطرق.. استعدادات محافظة القاهرة لانتخابات الرئاسة 2024

مبنى محافظة القاهرة
مبنى محافظة القاهرة

أيام تفصلنا عن انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، وسط استعدادات خاصة بمختلف المحافظات، وكان لـ محافظة القاهرة النصيب الأكبر من الاستعدادات، ويستعرض "الدستور" في التقرير التالي الخطة الكاملة من محافظة القاهرة لاستقبال الانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات مركزية

انتهت محافظة القاهرة من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام؛ وذلك للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة.

وتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية، كما تم تكليف اللجان المشكلة من مختلف الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها.

رفع كفاءة الطرق بالمقار واللجان الانتخابية 

وهيّأت محافظة القاهرة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار الانتخابية برفع الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

وقامت محافظة القاهرة عن طريق رؤساء الأحياء ونواب المحافظ بمراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.

تدبير احتياجات ذوي الهمم

ودبّرت محافظة القاهرة عددًا من الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، وقامت بعمل مظلات وتدبير مبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وأعلنت مديرية الشئون الصحية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة. 

ونسَّقت هيئة النقل العام مع إدارة مرور القاهرة؛ للدفع بعدد كافٍ من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة. 

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