الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع فوق طولكرم بالضفة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

كشفت منى عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع فوق طولكرم بالضفة الغربية، لافتة إلى أن الاحتلال شنَّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة منذ الليلة الماضية طالت 90 فلسطينيًا.

وقالت مراسلة القناة، في رسالتها عبر الهواء مباشرة اليوم الخميس، إن الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيًا في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية، فضلًا عن استشهاد 227 برصاص الاحتلال بالضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من ممارسة مهامها في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.

استهداف حي الشيخ رضوان بغزة

واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين، في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على عدة منازل سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويتعرض جنوب القطاع إلى سلسلة غارات جوية عنيفة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أراضي زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة.

الضفة الغربية حليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية طائرات الاستطلاع طائرات الاحتلال

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