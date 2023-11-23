الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعاون بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والبنك الإفريقي لدعم بيئة ريادة الأعمال

جريدة الدستور

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الإفريقي للتنمية، ورشة عمل؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الأسكندرية في إطار مشروع «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال» الممول من البنك الإفريقي للتنمية، والذي يشمل جميع محافظات مصر.

وشهدت ورشة العمل حضور كل من: دكتورة دينا الجيار، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بجامعة الأسكندرية،  والدكتور أيمن النحاس، مسؤول ملف ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأمال خيري، من مكتب محافظ الإسكندرية، وأيمن عيسى، مدير مركز تحديث الصناعة فرع الإسكندرية، ونيفين محمد عادل، مدير وحدة المشروعات بمكتبة الإسكندرية، وعدد من رواد الأعمال وطلاب الجامعات.

ويهدف المشروع إلى بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال على مستوى المحافظات، وذلك من خلال دمج جهود الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، وتنفيذ مجموعة من الجولات التدريبية وورش العمل لنشر فكر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات مع التركيز على الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل محافظة.

خدمات الهيئة لرواد الأعمال

واستعرض حسام عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال (فكرتك شركتك) بالهيئة العامة للاستثمار، الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة،   بداية من إعداد دراسات الجدوى والتمكين من تأسيس الشركات وإعداد الهياكل الإدارية، نهاية باحتضان الشركات والمساعدة في تسريع نموها، وربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.

كما استعرض ممثلو الجهات الحكومية الحاضرون للورشة، جهود كل جهة لدعم ريادة الأعمال، والتي سيتم  إدراجها ودمجها ضمن منصة خاصة لوحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، والتي سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

وستقدم المنصة خدمات كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، من تدريب وتوجيه وتمويل وتأسيس وتسريع نمو ودراسات جدوى وكافة خطوات التأسيس والتشغيل والاستثمار.

وستخدم المنصة أربع فئات رئيسية هي رواد الأعمال، والجهات الداعمة مثل الحاضنات والمسرعات والجامعات، والفئة الثالثة هي صناديق الاستثمار، والفئة الرابعة هي وأصحاب الخبرات في جميع التخصصات التي يحتاجها رواد الأعمال.

وخلال فعاليات ورشة العمل تم عرض قصص نجاح لرواد الأعمال في محافظة الأسكندرية.

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وقامت نرمين مرزوق، نائب مدير مشروع منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بالتعريف بأوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، ومنها التعاقد مع شركات استشارية للأفراد الراغبين في تأسيس الشركات لتقديم استشارات مجانية لرواد الأعمال، وإعداد الورش التدريبية، مع الاستهداف الجغرافي الواسع الذي يشمل كافة المحافظات المصرية، مع التركيز على تمكين رائدات الأعمال.

وقالت الدكتورة دينا الجيار، إن جامعة الإسكندرية تساعد طلابها على اجتياز اولى خطوات التعرف على عالم ريادة الأعمال،  عبر الدورات التدريبية وورش العمل، خاصة في المجالات التي تربط أنشطة ريادة الأعمال بالأهداف التنموية للدولة،  وأكد الدكتور أيمن النحاس، أن أنشطة ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري امتدت خارج نطاق الأكاديمية،  وتقدم فرص التدريب والتشبيك مع قطاع الأعمال لأصحاب الأفكار المتميزة من داخل وخارج الأكاديمية.

وقامت أمال خيري،  بتعريف الحضور بالخدمات التي تقدمها محافظة الأسكندرية لدعم حركة الاستثمار عامة،  وأنشطة ريادة الأعمال خاصة.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البنك الإفريقي للتنمية ورشه عمل ثقافة ريادة الأعمال الإسكندرية

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