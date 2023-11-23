الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومى المرأة" بكفرالشيخ يحث السيدات على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الاجتماع
الاجتماع

عقد المجلس القومي للمرأة فرع محافظة كفرالشيخ، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتورة أماني شاكر مقررة الفرع، فى ضيافة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة عضو المجلس القومي.

ناقش الاجتماع موضوعات جدول الأعمال، والتي جاء على رأسها إطلاق مجموعة من الندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحث السيدات والفتيات على النزول والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهن الدستوري والحفاظ على مكتسباتهن.

مشاركة المرأة السياسية استكمال لدورها الفعال في المجتمع 

أكدت الدكتورة أمانى شاكر مقررة الفرع، أن مشاركة المرأة السياسية هي استكمال لدورها الفعال في المجتمع وحق منحه لها الدستور، والتأكيد على أن صوتها أمانة ومشاركتها الإيجابية واجب وطني.

وأوضحت أن الفرع يخطط لتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة دوي للفتيات بالمرحلة الإعدادية بعدد من المدارس والتي أطلقتها السيدة انتصار السيسي، وتنفيذ 26 تدريبًا ريادة أعمال وتثقيف مالي، وتنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

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ويحتفى المجلس بقرار وزارة الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة للسيدات لمدة أسبوع اعتبارًا من 25 نوفمبر من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً ولمدة أسبوع يوميًا للكشف بالمجان.

وكذلك عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ عددًا من الندوات بكليات جامعة كفرالشيخ واستكمال حملات طرق الأبواب التي تستهدف أفراد الأسرة للتوعية بعدد من الرسائل والموضوعات التي تهم المجتمع المصري، كما تم استعراض البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع خلال الشهر الماضي.

 "الرياضة" تنفذ حزمة كبيرة من برامج التوعية والتثقيف السياسى للشباب 

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تنفذ حزمة كبيرة من برامج التوعية والتثقيف السياسى للشباب من الجنسين لتعزيز ودعم مشاركتهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الإيجابية فى كل المديريات والهيئات التابعة لها، مؤكدًا على دور المجلس القومي فى توعية المرأة بحقوقها السياسية ودورها المهم فى المشاركة الإيجابية، وحثها على النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها فى الاستحقاقات الانتخابية، لاستكمال دورها في تنمية واستقرار الوطن.

الانتخابات الرئاسية الشباب والرياضة سيدات كفر الشيخ فتيات كفر الشيخ القومي للمرأة

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