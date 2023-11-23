الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا تُطارد داعمى حركة حماس على أراضيها

ألمانيا
ألمانيا

شهدت كل من مدينتي مونستر وبوخوم، بغرب ألمانيا، حملات تفتيش، صباح اليوم الخميس، في إطار قيام قوات الأمن بمداهمات في عدة ولايات ضد داعمي حركة حماس وشبكة صامدون.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية شمال الراين فيستفاليا بغرب ألمانيا، اليوم، إنه تم تفتيش شقق سكنية في كل من المدينتين بالولاية.

وأحجم المتحدث عن الإدلاء بأي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.

وحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، كانت حملات التفتيش تتمركز في برلين، وشملت ولايتي سكسونيا السفلى وشليزفيج هولشتاين أيضًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تفتيش إجمالي 15 عقارًا ما بين مكاتب وشقق سكنية.

ووفقا لتصريحات متحدثة باسم الشرطة، تم إجراء عمليات تفتيش في 11 موقعًا ببرلين وحدها؛ من أجل ضبط أدلة إثبات.

ووصفت وزيرة الداخلية المحلية لبرلين، إريس شبانجر، صباح اليوم الخميس، حملات التفتيش الجديدة ضد منظمات إسلامية بأنها خطوة مهمة، وقالت: "عملية اليوم تظهر أنه يتم مواصلة التصدي بشكل حاسم للأيديولوجية الإرهابية المعادية للسامية واللا إنسانية لحركة حماس وشبكة صامدون المحظورتين"، بحسب زعمهم.

وأكدت أنه لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية ودعم الإرهاب.

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وزيرة الخارجية الألمانية

وفي وقت سابق، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية الهدنة، التي تم الإعلان عنها في صراع الشرق الأوسط وإطلاق سراح المحتجزين المرتقب في قطاع غزة، بـ"الانفراجة".

وكتبت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر على منصة "إكس"، أمس، أن ما تم الإعلان عنه من إطلاق سراح أول مجموعة كبيرة من الرهائن يعد بمثابة انفراجة حتى لو لم يكن هناك شيء في العالم يمكنه أن ينسيهم معاناتهم. يجب استغلال الهدنة الإنسانية من أجل توصيل المساعدات الحيوية إلى الناس في غزة

وسيتم بموجب الاتفاق إطلاق سراح 50 شخصا من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الموجودين في سجون إسرائيل دون سن 19 عامًا.

المانيا حركة حماس شبكة صامدون وزيرة الخارجية الألمانية برلين

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