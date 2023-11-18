عبر آلية الحماية المدنية.. الاتحاد الأوروبى يتعاون مع مصر لتوصيل المساعدات لقطاع غزة

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بحشد المساعدة اللازمة عبر آلية الحماية المدنية التابعة له، بالتعاون مع مصر وقبرص، من أجل توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل خروج المصابين من القطاع، وكذلك حملة الجنسيات الأجنبية.

وأوضحت المفوضية، في تقرير عبر موقعها الرسمي، أن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي تدعم وصول اللاجئين إلى قبرص، وتعزيز نظام الرعاية الصحية المصري في إدارة تدفق الجرحى الفلسطينيين من غزة، بمن في ذلك بعض المواطنين حملة جنسيات دول الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل تعاون الاتحاد الأوروبى مع مصر بشأن غزة

ومن خلال هذه الآلية، يقوم الاتحاد الأوروبي بتسليم الخيام التي تقدمها اليونان لقبرص، وأجهزة التخدير وغيرها من المعدات الطبية المقدمة من السويد وإسبانيا لمصر، ومن ثم توصيلها إلى غزة.

بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتوصيل المعدات الطبية الحيوية لمصر، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي ومكثفات الأكسجين وأجهزة الموجات فوق الصوتية، من المخزون الطبي للاتحاد الأوروبي للإنقاذ في ألمانيا والمجر وهولندا، من أجل نقلها لغزة، فيما تبلغ القيمة المالية المقدرة للتبرع الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للإنقاذ مليون يورو.

كما تم حتى الآن نشر ثلاثة ضباط اتصال من الاتحاد الأوروبي في القاهرة بمصر ولارنكا بقبرص؛ لدعم جهود التنسيق للعمليات، كما يدعم الاتحاد الأوروبي أيضًا الدول الأعضاء في عمليات الإجلاء من غزة بعد تفعيل هولندا آلية الحماية المدنية لإعادة المواطنين الهولنديين الذين تقطعت بهم السبل في غزة.

وحسب المفوضية، انطلقت رحلة عودة واحدة في 4 نوفمبر الجاري، وعلى متنها مواطنون هولنديون وبلجيكيون، كما تم توفير حافلتين عبر منظمة الإنقاذ لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من رفح إلى القاهرة، فيما استفادت ألبانيا والبوسنة والهرسك من هذه الخدمة.

وحتى 16 نوفمبر الجاري، تم إجلاء حوالي 1340 مواطنًا من الاتحاد الأوروبي، بمن في ذلك أفراد عائلاتهم، عبر معبر رفح.