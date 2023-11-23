محلل سياسي: مصر لديها رؤية استراتيجية تمكنها من التصدي للأزمات

قال عبدالناصر قنديل، الباحث والمحلل السياسي، إن البعض قد يعتقد أن النجاح المصري ورسوخ الدبلوماسية المصرية بمواجهة الأزمات حدث طارئ يستحق الاحتفال، وذلك بعد تعرض الدولة المصرية لعدة اختبارات فيما يتعلق بدبلوماسية فرض الأمر الواقع عليها وكيف فرضت تصوّرها لإدارة المنطقة.

رؤى مصر الاستراتيجة لتصدى بالأزمات

وأشار خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، إن اليمن حاول جرّ مصر للحرب ولكنها نجحت في فرض رأيها، فالإرادة المصرية لها تأثير ليس قليلًا فيما يتعلق بإدارة باب المندب، وأيضًا السيناريو الليبي قد تم فيه استخدم الشهداء كمحاولة لتوريط مصر ولكنها رفضت أيضًا، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية لديها من الكياسة والرؤية الاستراتيجية ما يمكنها من التصدي للأزمات.

استعادة قاموس لم يكن موجود لعقود

وتابع خلال حواره: الدبلوماسية المصرية وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ممثلي السلطة التنفيذية كلمات تستحق التدريس، فمصر استعادت قاموس لم يكن موجودًا لعقود فائته فهي تتحدث بصراحه عن الاحتلال بشكل واضح لا مواربة به بجانب اتفاق رأي مصر تجاه اتفاقية “أوسلو” والمفاوضات بين مصر والدول العربية ودولة الكيان الصهيويني والحديث عن حق المقاومة لاستحقاق الحق التاريخي.