الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة السيسى أمام قمة العشرين كشفت ازدواجية المجتمع الدولى

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان  بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الافتراضية لمجموعة العشرين كشفت ازدواجية المجتمع الدولي مع القضايا السياسية والاقتصادية المختلفة، وظهر ذلك واضحًا من صمته تجاه المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

 كشفت حقائق الاختلالات الاقتصادية

وأوضح سلطان في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حقائق واقعية، وأن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية تنعكس سلبًا بقوة على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية.

وأكد عضو حقوق إنسان النواب أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين تحافظ على حقوقهم وتلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات.

وشدد سلطان على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته لوقف إطلاق النار نهائيًا، وتبني رؤية الدولة المصرية بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والرجوع إلى حدود ما قبل يونيو 1967، علاوة على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي جنائيًا على الجرائم التي ارتكبها في حق الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

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يشار إلى أن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية كشف عن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه قادة مجموعة العشرين الافتراضية بالهند.

وأوضح «فهمي» أن الرئيس قال خلال الاجتماع: «لم يعد الصمت خيارًا إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلًا، لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيًا واقتصاديًا».

وأكمل «السيسي»: دعوني أقول لكم: «إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها، وتمتد وتتسع وتتشابك، ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات، نُحَكِّم فيها الضمير الإنسان، وقيم العدل والإنصاف والموضوعية، والمصالح المشتركة، وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن، نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها».

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