برلمانى: الدولة المصرية جنّبت المنطقة الدخول فى نفق مظلم

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نجاح مصر في التوصل لاتفاق هدنة بين حماس واسرائيل جنّب المنطقة الدخول في حرب مظلمة غاية في التعقيد.

وأوضح فرعون، في تصريحات له، أن وقف إطلاق النار في غزة هو حق إنساني وشرعي وقانوني اعتدى عليه العدو الصهيوني صاحب اليد المرتعشة والرؤى الفاشلة.

مصر بقيادتها الحكيمة تظل القلب النابض

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن فشل الاحتلال في التقدم وتحقيق انتصار ملموس داخل غزة سيكتب نهاية هذا العدو الغاشم الذي بات مهزوزًا وهشًا ولا يقدر سوى على قتل الأبرياء.

وأشار إلى أن مصر بقيادتها الحكيمة تظل القلب النابض والحصن الأقوى والمنيع الذي يدافع عن حقوق شعوبنا العربية بكل إخلاص وأمانة وتجرد.

وشدد على ضرورة تقديم الحكومة الإسرائيلية إلى المحاكمة الدولية العادلة لقتلها آلاف الشهداء من الفلسطينيين الأبرياء، وستكون هذه الخطوة هي الفرصة الأخيرة أمام المجتمع الدولي لحفظ ماء وجهه والتعويض عن فشله منذ بدء العدوان.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن مصدر مصري مسئول يفيد بأن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت “القاهرة الإخبارية”، إنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة التمديد.

وفي وقت سابق، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية" عن تكثيف الجهود المصرية مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وحسب المصدر، تضطلع مصر بدور الوسيط في محاولة لتحقيق هدنة إنسانية، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة توترا متصاعدا، وتزايد الحاجة إلى حلول دبلوماسية فعّالة لتجنب تصعيد النزاع.

الجهود المصرية، التي تعد جزءًا من سياستها الخارجية المنصبة على تعزيز الاستقرار في المنطقة، تلقى دعمًا وترحيبًا من المجتمع الدولي. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها فرصة مهمة لتخفيف التوترات وإحلال السلام في منطقة تعاني منذ فترة طويلة من النزاعات.