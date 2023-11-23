الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت يشدد على توفير كل وسائل الرعاية للطالبات والارتقاء بمستوى الخدمات فى كل المجالات

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية للطالبات بالجيزة، وذلك في إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، وللاطمئنان على أعمال الصيانة وتحسين الكفاءة في بعض المباني بالمدينة الجامعية للطالبات.

وخلال الجولة، التقى الدكتور محمد الخشت مع بعض الطالبات وناقش الطالبات في مستوى الأداء بالمدينة واطمأن على أحوالهن الدراسية والخدمات المقدمة لهن ومختلف الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية والامتحانات، وذلك في حضور مسؤولي المدينة الجامعية.

الخشت يتفقد عمليات التطوير بالمدينة الجامعية ويناقش الطالبات في مستوى الأداء بالمدينة ويطمئن على أحوالهن الدراسية

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطالبات وتلبية احتياجاتهن مع توفير المناخ الأسري لهن وتشجيعهن على النجاح والتفوق، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من اجل توفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة بصفة عامة، مع تكثيف الجهود من أجل زيادة سبل الرعاية المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية سواء من الطلبة المصريين أو الوافدين للدراسة بكليات الجامعة من الدول العربية أو الأفريقية، باعتبار أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

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صرف مكافأة شهر من الأجر الوظيفى لإدارات المطبخ والإسكان وشؤون الطلبة تقديرا لتميز أدائهم

كما قرر الدكتور محمد الخشت، صرف مكافأة شهر من الأجر الوظيفي  للعاملين بشئون الطلاب والإسكان والمطبخ بمدينة الطالبات بالجيزة تقديرًا لجهودهم في رفع مستوى الرعاية والخدمات للطالبات المقيمات بالمدينة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية،، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية والكتب والمجلات بكل الغرف للترفيه وتثقيف الطلاب في أوقات الفراغ.

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