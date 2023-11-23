رئيسة المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال تشارك فى اجتماع اتحاد الغرف العالمى بباريس

شاركت ريم صيام، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة العالمية ممثلة عن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي بباريس تحت قيادة الرئيس المنتخب الجديد رفعت أوغلو.

وتناول الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة الفرنسية باريس عددًا من المواضيع ذات الصلة بتوسيع نطاق الدعم للغرف لمساعدة الشركات الصغيرة على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية- التوسع في استخدام الأدوات الرقمية لتعزيز سلامة أنظمة المنشآت- تشجيع اعتماد معايير التجارة الرقمية وتقنيات التجارة القابلة للتشغيل البيني لخفض تكاليف المعاملات للشركات الصغيرة- تقديم أفضل أدوات بناء القدرات والأدوات لمساعدة الشركات على تبني ممارسات الأعمال المستدامة بغض النظر عن حجمها أو قطاعها أو موقعها- تسهيل الوصول المعزز للشركات الصغيرة إلى التمويل لتمكينها من التجارة ودعم التحول الأخضر- توسيع نطاق مبادرات الغرف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وبحث إمكانية تكوين كيان خاص بها تحت مظلة غرف التجارة العالمية.

وتناول الاجتماع أيضًا بحث الترتيبات الأخيرة لجناح غرف التجارة العالمية داخل مؤتمر المناخ COP28 في دبي، والمقرر انعقاده في الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بكونجرس الغرف العالمي المقرر انعقاده سبتمبر ٢٠٢٥ في أستراليا.

يذكر أن ريم صيام أول مصرية يتم انتخابها في مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي في تاريخه.