شروط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعداد شروط وإجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة للامتحانات 2024، على أن يتم إعلان شروط وإجراءات وضوابط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 قريبًا.

ومن المقرر أن يتضمن كتيب الشروط والضوابط مواعيد انطلاق الامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية بجانب فئات الطلاب المسموح لهم بالتقدم وأيضًا رسوم التقدم للامتحانات.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق الضوابط التالية:

1- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 منتصف يونيو 2024.

2- لا تغيير في ضوابط امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعقد وفق العام الماضى.

3- 85% من الأسئلة ستكون اختيارية.

4- 15% من الأسئلة مقالية.

5- الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج العام الدراسى بأكمله.

6- الأسئلة ستراعى المستويات المعرفية والعقلية البسيطة والمستويات العليا.

7- الأسئلة سيتم وضعها من خلال بنوم الأسئلة المتاحة بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

8- ستعقد الامتحانات في لجان بالمدارس ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة جميع المواد المضافة إلى المجموع والمواد غير المضافة.

9- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.

10- لا تغيير فى درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات على المواد.