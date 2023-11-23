الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الباز يتحدث عن التجربة المصرية خلال العشر سنوات الماضية فى "افتح باب قلبك".. اليوم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

يحل الدكتور محمد الباز، الصحفي والإعلامي ورئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اليوم الخميس، ضيفا على برنامج "افتح باب قلبك" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بهي الدين، على قناة "CBC" .

الباز يكشف أسرار مسيرته الإعلامية والصحفية 

ومن المقرر أن يفتح الباز قلبه، في حديث حول مسيرته الصحفية والإعلامية، وكيف وثق جرائم الجماعة الأرهابية عبر مقالاته وبرامجه التليفزيونية ومؤلفاته من الكتب.

توثيق شهادات نصر أكتوبر المجيد

كما تتطرق الحلقة لتجربة برنامج "الشاهد" على شاشة سي بي سي أكسترا، وكيف نجح في توثيق جرائم الجماعة الإرهابية منذ بداية نشأتها، وحتي بعد ثورة ٣٠ يونيو والقضاء عليها ، وكيف نجح أيضًا في توثيق شهادات نصر أكتوبر المجيد.

رؤية الباز للتجربة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة

يتحدث الباز خلال اللقاء عن رؤيته للتجربة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، وما حققته من إنجازات علي كافة الأصعدة، حتى نجحت في تغيير حياة المصريين.

كما تناقش الإعلامية أميرة بهي الدين، خلال الحلقة قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومصير الحرب علي غزة، والدور الداعم لمصر للقضية الفلسطينية، ورؤية "الباز"  للانتخابات الرئاسية الحالية وبرامج المرشحين للرئاسة، ومستقبل الدولة المصرية ٢٠٣٠.

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل مايهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم، وتقدمه الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين.

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