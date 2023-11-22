محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": جيركن المياه فى طابا كان يُباع بـ30 جنيهًا قبل مشروعات التخزين

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن المحور الثالث من الخطة الاستراتيجية لملف المياه هو تنمية الموارد المائية.

وأضاف عبد العاطي في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "على سبيل المثال سقوط الأمطار كان يمثل أزمة، وشهدنا ذلك في تدمير فنادق في طابا في 2014 وعام 2015 في غرب الدلتا والإسكندرية، و2016 في رأس غارب"، مؤكدًا أن الدولة لم تصمت حيث تم إنشاء مشروعات للحماية من السيول.

وأكد أن فائدة هذه المشروعات حماية المدن وأيضًا نخزن المياه ونستخدمها في خزان جوفي، متابعًا: "ذهبت إلى طابا السد كان مليان سألت البدو كنتوا بتجيبوا مياه منين قالي كنت أشتري الجيركن بـ30 جنيهًا".

وتابع: "بدأت الزراعة حول تلك السدود وجفاف الآبار بدأ يقل في سانت كاترين وجنوب سيناء، عملنا أعمال حماية في جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والصعيد لتقليل التأثير وليس منعه".

وتابع: "لو بيستخدم جيركن مياه كل يوم في 30 يوم بـ900 جنيه، يبقى كده الدولة وفرت له الـ900 جنيه بعمل تلك المشروعات".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".