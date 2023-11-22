الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة السيارات فى الزاوية الحمراء

محاكمة
محاكمة

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزاوية الحمراء حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته (سيارة "تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية" - مجموعة مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم فى سرقة السيارات).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامه ببيع السيارة لعميله "سيئ النية" بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه"، وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين)، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

سرقة السيارات المفتاح المصطنع الزاوية الحمراء القاهرة

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