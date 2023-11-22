الجارديان: الخدمات اللوجستية لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل "معقدة"

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الخدمات اللوجستية لترتيب عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل "معقدة" و قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة "وقف إطلاق النار" المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ صباح غدا الخميس.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، مساء اليوم، إن تلبية شروط الصفقة سوف تتطلب من حماس ضمان وصول جميع الرهائن الخمسين إلى حدود غزة بأمان، وهو ما يشكل تحدياً لوجستياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس لفتت خلال المفاوضات إلى أنها لا تعرف الموقع الدقيق لكل رهينة لأنهم محتجزون لدى مجموعات متباينة، منوهة بأن ذلك يعني أن ليس كل الرهائن محتجزين لدى حماس وأن بعضهم في أيدي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الذي وصفتها بـ"الفصيل المتطرف والمنفصل" عن حماس.

الصفقة تمثل انتصارًا شخصيًا لزعيم حماس

واعتبر التقرير أن هذه الصفقة تمثل انقلابًا دعائيًا كبيرًا لحماس وانتصارًا شخصيًا لـ يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، الذي قضى 23 عامًا في السجون الإسرائيلية قبل إطلاق سراحه في صفقة تبادل في عام 2011. وهو يتصدر قائمة القتلة في إسرائيل ولا يُعرف مكان وجوده.

كما اعتبر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يواجه بالفعل مخاطر سياسية متزايدة، سيتعرض الآن لضغوط داخلية لتأمين إطلاق سراح بقية الرهائن،

هذا، وتشير التقارير المختلفة إلى أنه إذا سارت عمليات التبادل الأولى بشكل جيد، وتمكنت حماس من تحديد المزيد من الرهائن أو الأطفال، فسيكون هناك المزيد من عمليات إطلاق سراح السجناء من كلا الجانبين.

ويأتي اتفاق "الهدنة" الذي تم التوصل إليه بعد أسابيع من المحادثات بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة ، بعد أكثر من ستة أسابيع من بدء الحرب في 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجمات مباغتة من غزة على جنوب إسرائيل، مما أسفر وفق الرواية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، معظمهم من المدنيين واحتجاز أكثر من 240 شخصًا كرهائن.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد أكثر من 14 ألف شخص، أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء. وقد دمرت الحرب مساحات واسعة من شمال غزة، وشرد ما يصل إلى مليون شخص.