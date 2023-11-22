لاقى دور مصر في دعم التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي ترحيبا وإشادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ترحيب أمريكي بدور مصر في دعم الهدنة بقطاع غزة

فمن جهته أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تطلعه لاستمرار التواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتميم بن حمد أمير قطر، بشأن الهدنة في غزة وضمان تنفيذها وذلك وفق بيان للسفارة الأمريكية لدى القاهرة.

ترحيب أمريكي بدور مصر في دعم الهدنة بقطاع غزة وإنجاح صفقة المحتجزين



وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره للقيادة والشراكة المستمرة بين مصر وقطر في هذا العمل.

وقال بايدن: "كما أشكر حكومة إسرائيل على دعمها لهدنة إنسانية من شأنها تسهيل نقل المحتجزين إلى بر الأمان والسماح بوصول مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة".

وأعرب بايدن عن تطلعه للتحدث مع الرئيس السيسي وأمير قطر، والبقاء على الاتصال الوثيق بينهم للعمل على ضمان تنفيذ هذه الصفقة بالكامل، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يتم تنفيذ جميع جوانب هذه الصفقة بالكامل.

أنتوني بلينكن يشيدو بدور مصر في صفقة غزة

فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شكر بلاده لمصر على دورها في التوصل لصفقة الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس وإقرار الهدنة في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات عبر حسابه على موقع إكس: “إننا نرحب بإطلاق سراح 50 رهينة، من بينهم أمريكيون، من الأسر في غزة”.

وتابع: “أشكر قطر ومصر على شراكتهما، وأقدر دعم إسرائيل لهدنة إنسانية تسمح بوصول مساعدات إنسانية إضافية إلى الفلسطينيين في غزة”.

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السفيرة الأمريكية تشيد بدور مصر في قطاع غزة

كذلك أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى جارج، بدور مصر في دعم صفقة المحتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإخراج الأجانب من القطاع طوال الأيام الماضية.

وقالت السفيرة الأمريكية في بيان عبر صفحة السفارة على موقع إكس، إن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطيني.

وأوضحت هيرو مصطفى جارج أن مصر أظهرت مرة أخرى طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات التزامها بالاستقرار الإقليمي، كما أظهرت أيضا كرمها في مساعدة المدنيين الذين وقعوا في براثن الصراع.

وتابعت: “أقدر وأدرك تركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب من غزة في أمان بما في ذلك المواطنون الأمريكيون وأفراد أسرهم”.

وأضافت: “كما أنني ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل – وهي شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا”.