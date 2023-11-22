الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوي

سيارة اسعاف لنفل
سيارة اسعاف لنفل المصابين

شهد طريق السويس الصحراوي اصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق السويس الصحراوي.

على الفور، انتقلت الأجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي اختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما تسببت في انحراف السيارة وانقلابها لتسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طريق السويس اصابة 5 أشخاص انقلاب سيارة

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