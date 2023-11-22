الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير فلسطينى سابق: العالم انتبه لأكاذيب الاحتلال وجرائمه فى القطاع

الدكتور نبيل عمر
الدكتور نبيل عمر وزير الإعلام الفلسطيني السابق

قال الدكتور نبيل عمر، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الهدنة الإنسانية بداية لصفقة متدرجة تبدأ بعدد محدود وربما يبدأ وقف إطلاق نار آخر، لإطلاق سراح أعداد إضافية من المحتجزين وهذا المسار ربما يريح الفلسطينيين من جرائم الحرب والقصف الإسرائيلي المستمر دون توقف منذ 45 يومًا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم"، لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفلسطينيين يستفيدون من الأيام الأربعة في قضاء أمور لم يكونوا يستطيعون قضاءها وسط القصف، مشيرًا إلى أن بعض الفلسطينيين غادروا منازلهم لأماكن غير معروفة.

وأكد أنه خلال المفاوضات حول المحتجزين يكون هناك وقف إطلاق نار أكبر، موضحًا أنه إذا انتبهنا للغة الإسرائيلية نجد أن المعركة مستمرة وأن التهجير من الشمال للجنوب وارد، خاصة مع فشل قوات الاحتلال في تحقيق أية مكاسب على الأرض.

العالم انتبه لجرائم جيش الاحتلال

وأشار وزير الإعلام الأسبق، إلى أن العالم انتبه كثيرًا لما يفعله جيش الاحتلال وفي الأيام الأولى كان هناك تأييد أعمى لهم، ولكن العالم انفض الآن عنهم، مبينًا أن الهدنة قد تكون خطوة متقدمة لوقف إطلاق نار متسلسل، ولكن إسرائيل قد تكون لها حسابات أخرى.

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