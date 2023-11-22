الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الخارجية يكشف تفاصيل جولة الوزير سامح شكرى واللجنة العربية الإسلامية

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن جولة السفير سامح شكري، ووفد اللجنة العربية بالخارج بدأت بزيارة الصين، تم انتقلت لروسيا، ومنها للعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة اجتمعت اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهناك اجتماع آخر الليلة مع وزير خارجية فرنسا.

وأكد السفير أحمد أبوزيد، أن كل هذه الاجتماعات هدفها نقل الرسالة العربية بوضوح ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته، خاصة بعد إقرار هدنة إنسانية قصيرة تُشير إلى قصور في التعامل مع القضية الفلسطينية.

تفاصيل المشروع المقدم من مصر لمجلس الأمن

وتابع، أن مصر قامت بصياغة مشروع قرار سيتم تقديمه باسم المجموعة العربية، وتتم مناقشته في جلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لأن الصعوبات التي تضعها إسرائيل من حيث الكم والاستدامة، وقدرتها على الوصول في الوقت المحدد للمستحقين يحتاج لمعالجة هذه المعوقات.

المتحدث باسم وزارة الخارجية سامح شكري اللجنة العربية الخارج المشروع المقدم لمجلس الأمن مصر

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