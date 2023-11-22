سامح شكرى يحذر من استغلال أوضاع غزة المزرية للتحريض على النزوح

حذر سامح شكري، وزير الخارجية، من استغلال الأوضاع المزرية في شمال قطاع غزة للتحريض على النزوح، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكرى على تقديره للدعم الذى قدمته روسيا للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى القيام بالمزيد فى مجلس الأمن الدولى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة، جاء ذلك خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية روسيا فى العاصمة موسكو.

وقال شكري إن مصر صاغت مشروع قرار جديدًا لطرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية، لمعالجة الخلل القائم فى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحًا أن القصف المستمر للنازحين فى الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته.

وفجر اليوم الأربعاء، اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًا أسيرًا في سجون الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.