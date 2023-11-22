الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنتان لطالب فى اتهامه بهتك عرض فتاة بأوسيم

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة طالب بالحبس سنتين مع الشغل فى اتهامه بهتك عرض فتاة في أوسيم وألزمته المصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

تبين من تحقيقات النيابة في القضية قيام المتهم "محمد أ"، 20 سنة، طالب بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بهتك عرض المجني عليها "سما" بغير قوة أو تهديد بأن كشف عورتها واستطال مواطن عفتها بالملامسة والاحتكاك.

وكشفت أقوال والد المجني عليها، ويعمل منجد، 50 سنة، أنه نمى إلى علمه قيام المتهم باستدراج نجلته المجني عليها وقيامه بالتعدي الجنسي عليها أكثر من مرة وعزى قصد المتهم هتك عرضها.

وأكدت شهادة الفتاة "سما"، 19 سنة، طالبة أنه على إثر علاقة عاطفية جمعت بينها وبين المتهم رافقته بمفردها إلى إحدى الشقق السكنية وتعدى عليها جنسيًا أكثر من مرة.

محكمة جنايات الجيزة طالب الحبس سنتين هتك عرض

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