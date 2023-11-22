6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بأوسيم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه فى اتهامه بالاتجار في الهيروين في أوسيم ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

وتبين من تحقيقات النيابة قيام المتهم "أحمد خل"، 28 سنة، عامل بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت أقوال معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة انتقل إلى حيث يقطن المتهم وبوصوله أبصره خارج مسكنه فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواحهته أقر له بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائه.