لقاءات طلابية لمواجهة التدخين والمخدرات فى مدارس دمياط

قال المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، إن العديد من طلاب المحافظة حضروا اللقاء السنوي للتربية الاجتماعية لوحدة مناهضة التدخين والمخدرات المنعقد بمسرح مدرسة دمياط الثانوية العسكرية تحت إشراف التوجية العام للتربية الاجتماعية بدمياط، بحضور أمين السيد الدسوقي المدير العام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بالوزارة ووائل سعيد حامد مدير إدارة المجالس المدرسية بالوزارة وسهير الشريف منسق الوزارة وعبدالعليم جمعة وكيل المديرية، وإيناس عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية ومحمد أحمد اللضام منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط.

جاءت محاور اللقاء حول دور التربية الاجتماعية في مواجهة التدخين والتعاطي وآليات حماية النشء من اخطار التدخين والمخدرات بالمدارس ودور مشرفي جماعة مناهضة التدخين والمخدرات في مناهضة الشائعات الخاصة بظاهرة التدخين والمخدرات، وكيفية تفعيل دور الأسرة في التصدي لظاهرة التدخين والمخدرات في إطار شعار التربية الاجتماعية حول دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الانسانية؛ للحفاظ علي الهوية المصرية تحت إشراف علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وهالة مردان مدير التربية الاجتماعية.

وتم تشكيل لجنة من التوجيه العام للتربية الاجتماعية بإعداد والتجهيز والإشراف على اللقاء، كل من رابحه السيد مستوي موجه عام اتحادات طلابية وهالة سرحان مدير مكاتب الخدمة المدرسية، وعلا أبو عياد مسئول مكاتب الخدمة المدرسية وأماني مسعد مسئول مكتب الاتحادات الطلابية.

وتفقد المهندس على عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة على بن أبى طالب الإعدادية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة، الفصول الدراسية للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية، وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي.

وخلال تفقده، كرم وكيل الوزارة، الطالبان عبدالله رضوان ومينا ملاك حنا لفوزهما بالمركز الأول جمهورى فى مسابقة بيت العائلة النموذجية، كما كرم هالة عزام الإخصائى الاجتماعى والمشرفة على المسابقة.