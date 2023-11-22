الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقعات بتبادل 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 50 رهينة فلسطينية صباح غدٍ الخميس

حماس
حماس

نشر مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أسماء 300 امرأة وطفل فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح بعضهم على الأقل خلال صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، مقابل إطلاق سراح 50 محتجز إسرائيلي لدى حماس.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح أول 10 محتجزين إسرائيليين– أطفال أو نساء مسنات – صباح الخميس، في حين أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، بحسب صحيفة الجارديان.

تفاصيل تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قال مصدر في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لصحيفة الجارديان، إنه من المعتقد أنه سيتم بعد ذلك إنزال 50 امرأة وطفلًا فلسطينيًا عند حاجز بيتونيا، بالقرب من رام الله، بعد ظهر الخميس.

ووفقا لجمعية الأسير الفلسطيني، فإن إسرائيل تحتجز حاليا 7200 أسير، من بينهم 88 امرأة و250 طفلا في سن 17 عاما أو أقل. تعتبر محنة السجناء قضية رئيسية بالنسبة للفلسطينيين: إذ يقضي أربعة من كل 10 رجال فلسطينيين على الأقل بعض الوقت في حياتهم في السجون الإسرائيلية.

ممارسات الاعتقال الإسرائيلية

كما سلطت صفقة تبادل الرهائن الضوء على ممارسات الاعتقال وإصدار الأحكام الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث تتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية ويتم سجن القاصرين بانتظام.

جميع المدرجين في القائمة الـ 300 باستثناء أربعة هم من الضفة الغربية والقدس. رفضت إسرائيل إطلاق سراح أي شخص محكوم عليه بتهمة القتل؛ معظمهم محتجزون بتهمة رشق الحجارة، والإضرار بالممتلكات، والاتصال بمنظمات "معادية"، بالإضافة إلى تهم اخرى، بما في ذلك محاولة الطعن وصنع المتفجرات، بحسب الجارديان.

ويُحتجز العديد منهم رهن الاعتقال الإداري، والذي يسمح بالاعتقال الوقائي بناءً على أدلة سرية، وقضاء فترات في السجن لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد دون تهمة أو محاكمة.

اطلاق سراح السجون الإسرائيلية فلسطينيون تبادل الأسرى حركة حماس إسرائيل إطلاق سراح 50 محتجز محتجزين إسرائيليين

مواد متعلقة

خارجية تايلاند: نعمل مع دول منها مصر لإطلاق سراح محتجزينا فى غزة

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

جو بايدن يصدر بيانًا بشأن الأسرى الأمريكيين فى غزة

واشنطن: ممتنون لوساطة مصر فى الإفراج عن محتجزينا لدى حماس

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية في غزة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين والقطاع الحكومي

العضمة كِبرت.. صلاح عبدالله يعلن تعرضه لوعكة صحية

إحالة أوراق قبطان سفينة وآخر للمفتى بتهمة جلب 18 مليون قرص مخدر

الحبس سنتان لطالب فى اتهامه بهتك عرض فتاة بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات