بعد اتفاق الهدنة.. أكرم القصاص: الموقف المصرى ثابت تجاه رفض تهجير الفلسطينيين

علق الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، علي أن الهدنة الإنسانية في القطاع، هي حصاد الجهود المصرية منذ بداية الأزمة في غزة.

وقال “القصاص” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن تبادل المحتجزين خطوة مهمة ومقدمة لهدنة أطول أو وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الدولة المصرية تتحرك على كل المستويات، موضحًا أن الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية مستمرة على مدار الساعة منذ اندلاع الحرب فى 7 أكتوبر الماضى.

وتابع: "مصر مستمرة فى إعلان رفضها التهجير وضرورة إدخال المساعدات ورفض القتل الجماعى للمدنيين".

وأكد أن الإدارة المصرية تحظى بثقة كل الأطراف ونجحت بالتعاون مع قطر وأمريكا في عقد اتفاق لتسليم المحتجزين وتحقيق هدنة انسانية فى القطاع، موضحا أن الهدنة تعطى فرصة لإدخال المساعدات ودعم المواطنين، خاصة أن هناك مستشفيات كثيرة خرجت عن الخدمة".