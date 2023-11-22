الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات الانتخابات الرئاسية 2023

اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفواد وكيل وزارة التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية وممثلي جميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

في بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد، أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، تعكس مدي ثقافة ووعي الشعب المصري، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، مشيرا إلى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

ووجه محافظ بورسعيد، جميع الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية، موجها في هذا الصدد، بتجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس على أعلى مستوى، مع تزويدها بجميع الإمكانيات والأدوات اللازمة خلال العملية الانتخابية، وطلاء المقار الانتخابية بلون موحد، مشددا على مديري 64 مدرسة بسرعة إعداد وتجهيز المعلومات والبيانات الخاصة باللجان الانتخابية.

كما وجه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المدارس التي سوف تشهد مارثون العملية الانتخابية، مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية، مؤكدا على التنسيق ببن رؤساء الأحياء ومديري المدارس التي تشهد الانتخابات، فضلا عن المرور الميداني للتأكد من جاهزية اللجان على أكمل وجه.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة وجميع أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.

اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
اجتماعً محافظ بورسعيد
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