محافظ بورسعيد يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية لـ 30 شابا وفتاة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم صباحا، فعاليات مؤتمر البنك الزراعي المصري لدعم الأسر رقيقي الحال وتجهيز العرائس في إطار مبادرة إيد بأيد لمستقبل الوطن، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري

وسلم محافظ بورسعيد ورئيس البنك الزراعي، مساعدات زواج لـ 30 شاب وفتاة من أبناء بورسعيد وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية ( غسالة وثلاجة وبوتاجاز)، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة بورسعيد وحزب مستقبل وطن.

محافظ بورسعيد يشكر رئيس الجمهورية على المبادرات المختلفة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع

وخلال كلمته، وجه محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المراة والشباب وذوي الهمم وكبار السن ولم تستثن أحدا من تقديم الدعم إذا كان دعما صحيا او اجتماعيا او ثقافيا وغيره من أشكال الدعم وقدم محافظ بورسعيد التحية لعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللواء هشام الحصري رئيس هيئة الزراعة بمجلس النواب والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن حدث اليوم يعد عرسا بل وهو حق وواجب علينا لتحقيق أسرة كريمة ومحبة للوطن وقادرة على خدمة هذا الوطن، مشيدا بالدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري، كما تطرق المحافظ للحديث عن جهود الدولة المصرية خاصة في ظل المرحلة الراهنة وتداعياتها الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، كما هنأ المحافظ الشباب والفتيات المقبلين على الزواج متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة وموفقة

دعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية

من جانبه أكد رئيس البنك الزراعي، أن مبادرة أيد بأيد لمستقبل الوطن، هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة كما أكد رئيس البنك الزراعي بأنه سيتم توزيع عدد 20 جهاز عروسة خلال الشهر المقبل كهدية من البنك لأبناء المحافظة من العرائس رقيقي الحال.

و توجه النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، بالشكر لمحافظ بورسعيد، و الشكر لرئيس البنك الزراعي المصري، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على التعاون المثمر، في تنفيذ المبادرة، مؤكدا أنها تمس كل عائلات مصر وتم تنفيذها في العديد من المحافظات

فعاليات مؤتمر البنك الزراعي المصري

فعاليات مؤتمر البنك الزراعي المصري

فعاليات مؤتمر البنك الزراعي المصري

فعاليات مؤتمر البنك الزراعي المصري

فعاليات مؤتمر البنك الزراعي المصري