"الشيوخ" يفتح ملف إسقاط مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث فى دمياط

تعقد لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والصناعة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعات مهمة الأسبوع المقبل لمناقشة الطلب المقدم من نائب دمياط بالمجلس محمد أبوحجازي، باقتراح برغبة بشأن إسقاط مديونيات التأمينات أو جدولتها عن صناع الأثاث بدمياط، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.

الأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط

وأكد النائب محمد أبوحجازي مقدم الاقتراح أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: ولذلك فإن الأمر يتطلب قرارًا حاسمًا من الحكومة وخاصة من وزيرة التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الأثاث بدمياط حتى يستطيعوا أن يقوموا بممارسة عملهم وحتى تنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث إنعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.