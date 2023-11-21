الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من دمياط.. آلاف من عمال الغزل والنسيج يهتفون السيسى رئيسى

عمال الغزل والنسيج
عمال الغزل والنسيج بدمياط يدعمون الرئيس السيسي

من بلد الأبطال مدينة دمياط مسقط رأس رأفت الهجان، بعث الآلاف من عمال الغزل والنسيج، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعلنون فيها دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة وتأييده في كل قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

قال محمد حسن موافى رئيس اللجنة النقابية لشركة دمياط للغزل والنسيج، إننا قد رأينا جميعا رؤى العين الواضحة ما تم من إنجازات على كل الأصعدة وما شهدتها مصرنا العزيزة من مشروعات قومية وتطور ملحوظ شامل على أرض الواقع، وحالة الاستقرار الأمنى التى تعيشها البلاد ونخص بالذكر التطور الهائل فى قطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية بأكملها التى عانت لعقود عديدة ولم يهتم أحد بهذا القطاع إلا أن جاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ليخرجهم من عنق الزجاجة ويستمع لمطالبهم ويهتم لأمورهم ليحيى مرة أخرى تلك الصناعة ويهتم بها. 

وأضاف موافى، أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها لإحداث نهضة اقتصادية شاملة فى جميع ربوع الوطن، وأن عمال الغزل النسيج جميعا سوف يتكاتفون ويتحدون باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ وذلك لاستكمال تلك المسيرة الاقتصادية الشاملة من تطوير.

قال أحمد المرسى رئيس قطاع الجودة والإنتاج بشركة غزل دمياط، بالنيابة عن المهندس جلال الدين سليمان العضو المنتدب التنفيذي، إن عمار الغزل والنسيج بشكل عام وعمال شركة دمياط خاصة يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصرى، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأها منذ سنوات.

وأضاف المرسى، أن الدولة المصرية شهدت إنجازات عديدة خلال  السنوات الماضية منذ فترة تولى الرئيس السيسي حكم البلاد مقارنة بوضع البلاد قبل وبعد ثورة 30 يونيو2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة.

من جانبه قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن أن الرئيس السيسى منحاز للعمال بكل ما يملك ونحن معه بكل قوة لدعمه، ولن يبنى مصر إلا عمالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن العمال هم كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وأوضح الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن ما شهدناه مع الرئيس السيسى إنجازات تعادل إنجازات قرن كامل، وعمال الغزل أول ناس هيروحوا لجان الانتخابات"، مؤكدا أن السيسى هو الوحيد الذى اهتم بتطوير قطاع الغزل والنسيج.

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وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج: "نحن مع السيسى لبناء مصر الحديثة وتطهيرها من الإرهاب الغادر"، مؤكدا "نحن مع الزعيم الوطنى قائد ثورة 30 يونيو وخلصنا من الإرهاب"، مختتما بالقول: "البلد على الطريق الصحيح مع السيسي".


جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج  تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل من "القطاعين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

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