الإثنين 20 نوفمبر 2023
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مصر

عمال الغزل والنسيج: الرئيس السيسي صان الأمانة وحفظها ونجح في القضاء على الإرهاب

عبدالفتاح إبراهيم
عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العاملين بالغزل والنسيج

احتشد اليوم الإثنين، الآلاف من عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبعثوا برسالة حب وتقدير وامتنان لما قدمه الرئيس لمصر والمصريين، وذلك بإحدى قاعات المناسبات بمدينة ميت غمر.
وداخل القاعة وعلى جدرانها رفرفت أعلام مصر ورفعت صور الرئيس السيسي، ولافتات مؤيدة له مع إذاعة الأغاني الوطنية.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وتأييده في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.
قال محمد الصفطي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة ميت غمر للغزل والنسيج، إن عمال وموظفين الغزل والنسيج، وجموع الشعب المصري سيشاركون في هذا العرس السياسي الكبير التي تشهده البلاد ليبرهن للعالم أجمع على عظمة الشعب المصري في اختيار رئيسه في الفترة المقبلة.
وأضاف الصفطي، أن الرئيس السيسي قد صان الأمانة وحفظها ونجح في القضاء على الإرهاب، وتطور الصناعة والزراعة والإقتصاد وغيرها.
وأوضح الشيخ محمد فاروق مدير إدارة الأوقاف بميت غمر أن الوطن كان في مرحلة حرجة سيختطف لتطمس هويته، ولكن قدره الله أن ينقذ هذا الوطن الغريق الضائع مما كان مخطط له، وطلع علينا فخر العرب حبيب المصريين ليكون لنا كشعاع النور وبصيص الأمل لنحيا من جديد بكرامة.

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وأشار فاروق، أن ديننا الحنيف حثنا على ضرورة المشاركة الإيجابية لما لها من مردود إيجابي على وطننا، مؤكدا أن مصر ذكرت في القرأن في أكثر من موضع فالله حافظها وحاميها ولكن يجب علينا بذل مزيد من الجهد وإتباع أسباب الله في الأرض وأن نحسن الاختيار بأن نقف جميعا خلف زعيم وقائد أقسم علي حماية بلده دون روجه

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن والغزل والنسيج، إن المرحلة الحالية تتوجب على جميع المصريين الوقوف على قلب رجل واحد خلف رجل حمل حياته على يده في 3 يوليو 2013 من أجل حماية ذلك الوطن من جماعة الإخوان، مضيفا أن عمال الغزل والنسيج يدركون جيدا حجم التحديات التي تواجه مصر ولن يتخلوا عن قيادتهم السياسية.
ووجه رئيس نقابة الغزل والنسيج رساله الي جموع الشعب المصري قائلا لاتخافوا علي مصر لان شعبها نسيج واحد متجانس، كيف نخاف علي أمة، يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها، وكيف نخاف علي مستقبلها وبها شباب تجرد من الهوى إلا عشق الوطن، وبها عظيمات حافظت على صوت الضمير الوطني، ولمن يفكر ويخطط ويريد بمصر كيدًا فسيرد الله كيدهم في نحورهم وينصرنا عليهم.

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وأوضح إبراهيم أنه سيجوب المحافظات لدعوة العمال للخروج بقوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وشرح الإنجازات التي تحققت على يد الرئيس خلال الفترات السابقه، وأهمية الوقوف خلفه من أجل استكمال هذه الإنجازات.

وأثمن القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضيه العربيه ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها، وأفعالها، أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا،وهو يعلمه العمال جيدا.

والجدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج  تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

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