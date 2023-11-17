نقابة الغزل والنسيج تعقد مؤتمرها الثالث لدعم الرئيس.. غدًا بالمنوفية

تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، غدا السبت، مؤتمرا جماهيريا عماليا، يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، وممثلون عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، وذلك بشركة غزل شبين الكوم.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية، التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي.



دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية

يهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج، إن اختيار محافظة المنوفية لكونها من المحافظات العريقة التي تضم عددا كبيرا من القامات العلمية والتنفيذية والحكومية، بالإضافة لكونها تضم مواقع عمالية واقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة، ومشهود لها بالوطنية.





وأكد الأمين العام للإتحادين العربي والدولي، أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهو يعلمه العمال جيدا، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاد مصر خلال فترة صعبة من تاريخها، مشيرا إلي أن الإنجازات التي حققها للبلاد كانت كبيرة وعديدة وفي مختلف المجالات والقطاعات علي مدار السنوات الماضية.



وشدد إبراهيم، في تصريحات صحفية له اليوم، على أهمية الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفى المنطقة العربية، مثمنًا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزة.



الجدير بالذكر، أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل في هذا القطاع من "القطاعين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.