الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يُعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الرابعة ٢٠٢٤، والتى تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتستهدف كافة أبناء مصر فى الداخل والخارج فى الفئة العمرية الأولى من ٥ إلى ١٢ عامًا، والفئة العمرية الثانية من ١٢ وحتى ١٨ عامًا، ويستمر التقدم للجائزة حتى ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣.

وأشاد "النعماني"، بمدى الاهتمام الغير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأطفال مصر والنشئ الموهوبين والمتفوقين وتخصيص جائرة الدولة للمبدع الصغير، تشجيعاََ للمواهب الإبداعية بكافة المجالات الثقافية والفنية والابتكارية.

وأشار إلى أن الجائزة لا تقتصر على قيمتها المادية فقط، بل تسعي القيادة السياسية من خلال وزارة الثقافة إلى دعم مبدعيها الصغار وتوفير الرعاية الكاملة للفائزين، من خلال صقل قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم، وأيضًا حثهم على بذل المزيد من الجهد والابتكار.

وثمن دعم واحتضان قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي لهذا الحدث الهام، وإيمانها التام بأن جائزة المبدع الصغير لاتقل أهمية عن المشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة، حيث تساهم مثل تلك الجوائز فى خلق جيل جديد من الشباب المثقف والمبدع، الملئ بالطاقة والقادر على الإنتاج ودفع عجلة التنمية والنهوض بالدولة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تتضمن مجالات القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، بالإضافة إلى مجالات الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية، مشيرًا إلى أنه على المتقدمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني  الخاص بالجائزة واتباع التعليمات والشروط المعلن عنها. https://www.ckp.eg

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