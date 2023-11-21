الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة سوهاج" يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد

جولة وكيل صحة سوهاج
جولة وكيل صحة سوهاج

تفقد  اليوم الدكتور احمد ابو هاشم وكيل وزارة  الصحة بسوهاج، سير العمل  بمستشفى الرمد وذلك ضمن متابعة تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة والإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمة  الطبية بالمنشأت والمراكز ووحدات القطاع الصحي.

وكان في استقباله الدكتور وليد العرشي مدير مستشفى الرمد، حيث تم تفقد سير العمل بالعيادات المختلفة لأمراض العيون وعيادات الأسنان وكذلك تفقد عيادة قياس النظر والصيدلية والعمليات الصغرى والكبرى والمبنى الإداري.

واطمئن وكيل الوزارة على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا  بتشكيل لجنة من الإدارة العامه للطب العلاجي بالمديرية   لمتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار بالمستشفى بصوره دائمة  كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعداد خطة للنهوض بمستوى الأداء الطبي داخل المستشفى وتكثيف العمل وزياده أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة بها، كما شدد على الالتزام المستمر بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى.

  
جدير بالذكر أن مستشفي رمد سوهاج  تعد أحد اقدم المستشفيات في صعيد مصر ويتردد عليها ما يقرب من 20 ألف مريض شهريًا  للحصول على للكشف والفحص وتلقي خدمات المستشفى المختلفة.

وزارة الصحة بمستشفى الرمد القطاع الصحي وكيل الوزارة للطب العلاجي أعداد المستفيدين المستشفيات في صعيد مصر

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تحيل 30 موظفًا بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة بتهم فساد

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

"هل نرتدي الملابس الثقيلة؟".. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء وتحذر الأطفال وكبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس