وكيل "صحة سوهاج" يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد

تفقد اليوم الدكتور احمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، سير العمل بمستشفى الرمد وذلك ضمن متابعة تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة والإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمة الطبية بالمنشأت والمراكز ووحدات القطاع الصحي.

وكان في استقباله الدكتور وليد العرشي مدير مستشفى الرمد، حيث تم تفقد سير العمل بالعيادات المختلفة لأمراض العيون وعيادات الأسنان وكذلك تفقد عيادة قياس النظر والصيدلية والعمليات الصغرى والكبرى والمبنى الإداري.

واطمئن وكيل الوزارة على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا بتشكيل لجنة من الإدارة العامه للطب العلاجي بالمديرية لمتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار بالمستشفى بصوره دائمة كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعداد خطة للنهوض بمستوى الأداء الطبي داخل المستشفى وتكثيف العمل وزياده أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة بها، كما شدد على الالتزام المستمر بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى.



جدير بالذكر أن مستشفي رمد سوهاج تعد أحد اقدم المستشفيات في صعيد مصر ويتردد عليها ما يقرب من 20 ألف مريض شهريًا للحصول على للكشف والفحص وتلقي خدمات المستشفى المختلفة.