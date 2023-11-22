البرتغال الوحيدة التي تحقق العلامة الكاملة في تصفيات أمم أوروبا

انتهت تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا برفض منتخب فرنسا أن يشارك منتخب البرتغال في أن يكون المنتخب الثاني الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بتعادله مع منتخب اليونان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما في الجولة الثامنة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

فرنسا

بهذا التعادل فقدت فرنسا نقطتين لتتصدر المجموعة برصيد 22 نقطة منها 21 نقطة جمعتها من 7 انتصارات تحققت في الجولات السبع الأولى بواقع انتصارين على كل من منتخب هولندا، ومنتخب إيرلندا، ومنتخب جبل طارق، وانتصار وحيد على اليونان.

سجلت فرنسا 29 هدفا بمعدل تسجيل 3.6 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل مرتفع تأتي به كثاني أقوى هجوم في التصفيات، وهدفها هو اللاعب كيليان مبابي بتسجيله 9 أهداف في حين لم تستقبل شباكها سوى 3 أهداف بمعدل استقبال 0.4 هدف في كل مباراة أي أقل من نصف هدف في كل مباراة، وتأتي به كثاني أقوى دفاع في التصفيات.

البرتغال

بينما البرتغال، فهذه هي المرة الأولى التي تستطيع فيها أن تحقق العلامة الكاملة في مجموعتها في التصفيات فقد احتلت مقدمة المجموعة العاشرة بعد أن حصدت 30 نقطة في الجولات العشر بواقع انتصارين على كل من منتخب ليختنشتاين، ومنتخب لوكسمبورج، ومنتخب البوسنة والهرسك، ومنتخب آيسلندا، ومنتخب سلوفاكيا.

أحرزت البرتغال 36 هدفا بمعدل احراز 3.6 في اللقاء الواحد أيضا، وهو معدل مرتفع، وبه هي الأقوى على مستوى الهجوم في التصفيات، والهداف هو الدون كريستيانو رونالدو باحرازه 10 أهداف أما شباكه، فلم تتلق سوى هدفين بمعدل تلقي 0.2 هدف في كل لقاء، وهو معدل قليل للغاية، وممتاز جدا، وبه هي الأقوى على مستوى الدفاع في التصفيات.

فيما هناك 4 منتخبات تمكنت من الحفاظ عل سجلها خاليا من الهزائم دون أن تحقق العلامة الكاملة، واعتلت صدارة مجموعتها، وهي إنجلترا في المجموعة الثالثة، وبلجيكا في المجموعة السادسة، والمجر في المجموعة السابعة، ورومانيا في المجموعة التاسعة.

إنجلترا

جنت 20 نقطة من 6 انتصارات بواقع انتصارين على كل من منتخب إيطاليا، ومنتخب مالطا، وانتصار واحد على كل من منتخب أوكرانيا، ومنتخب مقدونيا الشمالية، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لمثله مع أوكرانيا، ومقدونيا الشمالية.

بلجيكا

جمعت 20 نقطة أيضا من 6 انتصارات بواقع انتصارين عل كل من منتخب إستونيا، ومنتخب إذربيجان، وانتصار وحيد على كل من منتخب السويد، منتخب النمسا، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع منتخبي النمسا، والسويد.

المجر

حصدت 18 نقط من 5 انتصارات منها انتصاران على منتخب صربيا، وانتصار واحد على كل من منتخب بلغاريا، ومنتخب ليتواتيا، ومنتخب الجبل الأسود، و3 تعادلات بواقع تعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدفين لكل منهما مع ليتوانيا، وبلغاريا، وتعادل سلبي مع الجبل الأسود.

رومانيا

حصلت على 22 نقطة لكن في 10 جولات إذ حققت 6 انتصارات منها انتصاران على منتخب أندورا، وانتصار وحيد على كل من منتخب روسيا البيضاء، وكوسوفو، والكيان الصهيوني، وسويسرا، و4 تعادلات منها تعادلان دون أهداف مع كوسوفو، وروسيا البيضاء، وتعادلان إيجابيا مع سويسرا، والكيان الصهيوني.

على الجانب الآخر يوجد 5 منتخبات لم تحقق انتصارا واحدا فقط لكنها عجزت حتى عن جمع نقطة واحدة، وقبعت في قاع المجموعة، وهي قبرص في المجموعة الأولى، وجبل طارق في المجموعة الثانية، ومالطا في المجموعة الثالثة، وسان مارينو في المجموعة الثامنة، وليختنتشتاين في المجموعة العاشرة.

قبرص

تلقت 8 هزائم بواقع هزيمتين على يد كل من منتخب إسكتلندا، ومنتخب جورجيا، ومنتخب النرويج، ومنتخب إسبانيا.

جبل طارق

تعرضت لـ8 خسائر بواقع خسارتين أمام كل من اليونان، وهولندا، وفرنسا، وإيرلندا.

هو المنتخب الأضعف في التصفيات بشكل عام، فهو الوحيد الذي لم ينجح في تسجيل هدف واحد كما أنه الأضعف دفاعا إذ دخل مرماه 41 هدفا.

مالطا

تلقت 8 هزائم بواقع هزيمتين على يد كل من مقدونيا الشمالية، وإيطاليا، وإنجلترا، وأوكرانيا.

سان مارينو

تعرضت لـ10 خسائر بواقع خسارتين أمام كل من منتخب إيرلندا الشمالية، ومنتخب سلوفينيا، ومنتخب كازخستان، ومنتخب فنلندا، ومنتخب الدنمارك.

ليختنشتاين

تلقت 10 هزائم بواقع هزيمتين على يد كل من البرتغال، وآيسلندا، ولوكسمبورج، وسلوفاكيا، والبوسنة والهرسك.

أخيرا هناك 4 منتخبات لم تحقق انتصارا واحدا لكنها لم تخرج من التصفيات بلا نقاط بفضل التعادلات، وتتذيل مجموعاتها، وهي جزر فاروه في المجموعة الخامسة، وإستونيا في المجموعة السادسة، وبلغاريا في المجموعة السابعة، وأندورا في المجموعة التاسعة.

جزر فاروه

لم تجمع سوى نقطتين من تعادلين، الأول كان إيجابيا مع منتخب مولدوفا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الأولى أما الثاني فكان سلبيا مع منتخب ألبانيا في الجولة العاشرة في حين تلقت 6 هزائم بواقع هزيمتين على يد كل من منتخب التشيك، ومنتخب بولندا، وهزيمة وحيدة على يد كل من ألبانيا، ومولدوفا.

إستونيا

لم تحصد سوى نقطة يتيمة من تعادل كان إيجابيا مع إذربيجان بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الثالثة بينما تعرضت لـ7 خسائر بواقع خسارتين أمام كل من النمسا، وبلجيكا، والسويد، وخسارة واحدة أمام إذربيجان.

بلغاريا

جنت 4 نقاط من 4 تعادلات كلها إيجابية منها تعادلان مع صربيا، وتعادلان مع ليتوانيا، والمجر فيما تلقت 4 هزائم منها هزيمتان على يد الجبل الأسود، وهزيمة واحدة على يد كل من المجر، وليتوانيا.

أندورا

لم يجن سوى نقطتين من تعادلين، الأول كان إيجابيا مع كوسوفو بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الثانية أما الثاني، فكان دون أهداف مع روسيا البيضاء في الجولة الخامسة في حين تعرض لـ8 خسائر بواقع خسارتين أمام كل من رومانيا، وسويسرا، والكيان الصهيوني، وخسارة واحدة أمام كل من كوسوفو، وروسيا البيضاء.