مهرجان أهداف.. منتخب فرنسا يُمطر شباك جبل طارق بـ 14 هدفًا فى تصفيات اليورو

اكتسح المنتخب الفرنسي ضيفه منتخب جبل طارق 14 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.

وشهدت هذه الجولة أيضا تأهل المنتخب الهولندي لنهائيات اليورو عقب فوزه على منتخب إيرلندا 1 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي إيثان جيمس سانتوس، لاعب جبل طارق بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة وماركوس تورام في الدقيقة الرابعة، ووارين زايري إميري في الدقيقة 16، وكيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 31 من ركلة جزاء، و74 و82 وجوناثان كلوس في الدقيقة 34.

وأضاف كينجسلي كومان هدفين في الدقيقتين 36 و66 ويوسف فوفانا في الدقيقة 38 وأدريان رابيو في الدقيقة 64 وعثمان ديمبلي في الدقيقة 73 وأوليفييه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 89 والأخيرة من اللقاء.

وشهدت المباراة طرد إيثان جيمس سانتوس لاعب منتخب جبل طارق في الدقيقة 18.

بهذا الفوز حقق المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة حيث فاز بمبارياته السبع في التصفيات ليرفع رصيده على 21 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب جبل طارق بلا رصيد في قاع الترتيب.

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