تصفيات أمم أوروبا 2024.. إسبانيا تتقدم على قبرص بثلاثية نظيفة

تقدم منتخب إسبانيا على مضيفه قبرص في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بثلاثة أهداف دون رد.

وهيمن المنتخب الإسباني على الاستحواذ من بداية الشوط الأول، وكان الطرف الأكثر هجومًا وحاول لاعبوه تسجيل هدف مبكر لتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب.

وسجل لامين يامال الهدف الأول مبكرًا لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة.

واستمرت المحاولات الهجومية لاعبي منتخب إسبانيا لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأضاف ميكيل أوريازابال الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 24 بصناعة من زميله أليكس جريمالدو، ثم أضاف خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28 بصناعة أوريازابال.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي منتخب إسبانيا وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتقدم دون أي خطورة من لاعبي قبرص على مرمى إسبانيا.

وسدد لاعبو منتخب إسبانيا 4 كرات على المرمى من 9 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات مقابل تسديدة واحدة على المرمى لمنتخب قبرص من محاولة وحيدة فقط.

واستحوذ لاعبو منتخب إسبانيا على مجريات اللعب بنسبة 76% مقابل 24% لصالح منتخب قبرص.