الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هنعمرها".. رسالة أمل من أطفال فلسطينيين في وجه المعاناة

اطفال فلسطين
اطفال فلسطين

انتشرت صورة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تُظهر مجموعة من الأطفال الفلسطينيين وهم يحملون تورتة مصنوعة من الشيكولاتة ومكتوب عليها "هنعمرها"، حيث تُعبر هذه الصورة عن رسالة أمل قوية في وجه المعاناة والصعوبات التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

رسالة أمل من أطفال فلسطينيين في وجه المعاناة

تحمل التورتة المكتوب عليها "هنعمرها" رسالة قوية من الأطفال الفلسطينيين، إذ تعبر عن إصرارهم على بناء مستقبل أفضل وإحياء الأمل في ظل المعاناة التي يواجهونها من عنف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون، فإنهم يحتفلون بالأمل والحياة، ويشعرون بالتفاؤل بمستقبل أفضل. حيث تُعبر هذه الرسالة عن إرادة الأطفال في مواجهة التحديات، والإيمان بأنهم يستطيعون تغيير الواقع بأنفسهم.

صعوبات حياة الأطفال الفلسطينيين

يعيش الأطفال الفلسطينيون في ظروف صعبة ومعاناة كبيرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، إضافة إلى الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، كما يتعرضون للعديد من المخاطر، مثل الاعتقال والتشرد والعنف، ويتأثر تعليمهم وصحتهم ونموهم النفسي والجسدي.

txt

روسيا تُعلن وجود مقاربة مشتركة مع دول العالم العربى والإسلامى بشأن فلسطين

txt

ضياء رشوان: ما يحدث فى فلسطين ليس رد فعل طبيعيًا لأحداث 7 أكتوبر

txt

محمود فوزي: أحداث فلسطين كشفت للمواطن المصري أهمية وقيمة القيادة ذات الخبرة

txt

الرئيس السيسي والملك عبدالله يؤكدان ضرورة استغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة

دعم المجتمع الدولي للأطفال الفلسطينيين

تحتاج الأطفال الفلسطينيون إلى دعم المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتخفيف معاناتهم وتوفير الحماية والرعاية لهم، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حتى يستطيع الأطفال الفلسطينيون أن يحققوا حقوقهم ويعيشوا في سلام وأمان.

قيود الحركة

تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على حركة ووصول الفلسطينيين، سواء داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة. ويتعذر على الفلسطينيين التنقل بحرية بين المدن والقرى، وكذلك الوصول إلى المدارس والمستشفيات والأماكن العامة، ويؤدي هذا إلى تأخير في تلقي الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الطبية للمرضى

وبهذه الصورة المؤثرة، يُذكر الأطفال الفلسطينيون للعالم بأنه لا يزال هناك أمل في مستقبل أفضل، رغم كل التحديات والصعوبات التي يواجهونها، ويجب على المجتمع الدولي أن يستجيب لهذه الرسالة وأن يقدم دعمًا حقيقيًا للأطفال الفلسطينيين، حتى يستطيعوا أن يحققوا حقوقهم ويعيشوا في سلام وأمان.

قيود الحركة رسالة أمل الأطفال الفلسطينيين الظروف الصعبة قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

تزامنًا مع انتشار اليوسفي بالأسواق.. فاكهة شتوية تجذب الانتباه وتغذي الصحة

المشاط: إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك

"الحياة تحت القيود".. آثار الاحتلال الإسرائيلى على حياة الفلسطينيين اليومية

هل يؤثر مرض السكري على الأعصاب؟

"مجمع بنبان للطاقة الشمسية".. قصة نجاح في مجال الطاقة المتجددة

"تحت الجلد البارد".. فهم ظاهرة الشعور بالبرودة الدائمة في الجسم

نصائح مهمة لمرضى الربو لمواجهة فصل الشتاء

نيابة عن الرئيس.. المشاط تُشارك في قمة العشرين للشراكة مع إفريقيا ببرلين

الأكثر قراءة

عاجل| الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

سمير فرج: “نتنياهو” وأجهزته فشلوا فى تحقيق أهدافهم بغزة

التصريح بدفن سيدة صينية ضحية حادث سير بمدينتى

بعد التوصل لاتفاق الهدنة.. سمير فرج: "حزب الله هو الخاسر الأكبر"

"البداية من مصر".. سمير فرج يكشف تفاصيل اتفاق الهدنة بقطاع غزة

كيف تنجح مصر في زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات