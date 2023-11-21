محمود فوزي: أحداث فلسطين كشفت للمواطن المصري أهمية وقيمة القيادة ذات الخبرة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن السنوات التسع الماضية شهدت لكل ذي قلب وعقل سليم تحديات مهولة لكنها قوبلت بإنجازات عظيمة، وعلى الرغم من مواجهة الإرهاب الأسود والانغلاق الكامل للاقتصاديات بفعل جائحة كورونا، ورغم تأثر سلاسل الإنتاج بالحرب الروسية الأوكرانية فأرتفعت أسعار البترول والقمح، كما ارتفعت تكلفة الشحن والنقل، إلا أن الإدارة المصرية تعاملت مع كل هذه التحديات بالعقل والصبر والحكمة والشجاعة، ومدت يد التنمية إلى كل شبر في البلاد.

وأضاف، خلال مؤتمر مستقبل وطن بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مثل هذه الفعاليات تعكس حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وهذا يرجع لسبب أساسي وهو الاخلاص في النية والإتقان في العمل، والرغبة الصادقة، ووضع مصر والمصريين في المكانة التي تستحق.

وأشار إلى أنه على الرغم من تأثر اقتصاديات العالم بالأزمات المتتالية، وعلى الرغم ايضًا أننا نجد نقاط التوتر على حدودنا الغربية والجنوبية والشمالية، إلا أن الأحداث على حدودنا الشمالية الشرقية كشفت وبوضوح للمواطن العادي، أهمية وقيمة القيادة ذات الخبرة صاحبة التجربة، والمؤهلة التأهيل العلمي والعملي اللازم عن قيمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد أن الموقف الحاسم والمبكر للمرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له الأثر الكبير لتنبيه العالم، إلى أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في القضية الفلسطينية، بإقامة الدولة المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ونبه إلى أن تصفية القضية الفلسطينية وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم على حساب الغير ليس حلًا قابلًا للتنفيذ الفعلي، بل يعرض المنطقة بالكامل لحدوث نتائج لا يحمد عقباها.

جاء ذلك العميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب رزق راغب ضيف الله أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد بهاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور حاتم متولي نائب المدير التنفيذي للقطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، وعبد الحليم علام نقيب المحاميين، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزة بالإسكندرية.