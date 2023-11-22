روسيا تُعلن وجود مقاربة مشتركة مع دول العالم العربى والإسلامى بشأن فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، وجود مقاربة مشتركة بين روسيا ودول العالم العربي والإسلامي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان الخارجية الروسية عقب لقاء وفد مشترك من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو: "إن المشاركين أدانوا في الاجتماع بشدة الإرهاب بجميع مظاهره، وشددوا على عدم قبول مكافحة هذا الشر بأساليب العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف مدنية في انتهاك لاتفاقيات جنيف".

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على النهج المشترك لروسيا وبلدان العالم العربي والإسلامي بشأن سبل تجاوز هذه الأزمة، كما تم الإعراب عن موقف مشترك لصالح التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتأمين الحماية للسكان المدنيين، والامتثال للقانون الدولي الإنساني وفتح ممرات إنسانية، واستمرار إجراءات الإجلاء من قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين".