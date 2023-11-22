الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تُعلن وجود مقاربة مشتركة مع دول العالم العربى والإسلامى بشأن فلسطين

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، وجود مقاربة مشتركة بين روسيا ودول العالم العربي والإسلامي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان الخارجية الروسية عقب لقاء وفد مشترك من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو: "إن المشاركين أدانوا في الاجتماع بشدة الإرهاب بجميع مظاهره، وشددوا على عدم قبول مكافحة هذا الشر بأساليب العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف مدنية في انتهاك لاتفاقيات جنيف".

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على النهج المشترك لروسيا وبلدان العالم العربي والإسلامي بشأن سبل تجاوز هذه الأزمة، كما تم الإعراب عن موقف مشترك لصالح التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتأمين الحماية للسكان المدنيين، والامتثال للقانون الدولي الإنساني وفتح ممرات إنسانية، واستمرار إجراءات الإجلاء من قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين".

الأكثر قراءة

عاجل.. 15 شهيدا فى مجزرة إسرائيلية جديدة غرب خان يونس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

محمد عبدالعاطى يوضح لـ"الشاهد" مراحل مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا

ضياء الدين داوود: نطالب بموقف حازم من الحكومة بشأن حرب غزة (فيديو)

محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": مصر الدولة الأكثر جفافًا فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس