الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: ما يحدث فى فلسطين ليس رد فعل طبيعيًا لأحداث 7 أكتوبر

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الدول الغربية تبنت القضية الإسرائيلية بشكل خاطئ للغاية، لكن العالم بأكمله الآن أدرك أن ما يحدث في فلسطين ليس رد فعل طبيعيًا لأحداث 7 أكتوبر، حيث تعرض الشعب الفلسطيني لأقصى درجات العنف الإنساني منذ ما يزيد عن 40 يومًا على أيدي هذا الاحتلال الغاشم. 

قرارات دولية لنصرة فلسطين

وأضاف رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يصدر قرار دولي حتى الآن لصالح الدولة الإسرائيلية، وكانت آخر هذه القرارات قرار مجلس الأمن الذي دعا لوقف إطلاق النار.

وتابع أنه لا توجد جهة واحدة تابعة للأمم المتحدة تنصف الجرائم الإسرائيلية، فالجميع أدان هذه الغارات الإسرائيلية الحالية.

التهجير القسري لفلسطين

وأشار إلى أن الرئيس السيسي رفض بشكل قطعي المخطط الصهيوني الخبيث الذي يدعو لتهجير الفلسطينيين لسيناء والأردن وغيرهما من الدول المجاورة.

ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات قرارات مجلس الأمن التهجير القسري لفلسطين اكسترا نيوز

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