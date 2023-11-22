محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للمتابعة والاطمئنان على تيسير الإجراءات للمواطنين في تسجيل طلباتهم والاستماع لشكواهم مع التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الرد والاستجابة للتيسير على المواطنين.

_ الاستماع لطلبات المواطنين



كما استمع محافظ مطروح لطلبات عدد من المواطنين في عدة مجالات مع التوجيه للمديريات والإدارات المعنية بسرعة التعامل معها مع متابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى وجهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها.

_ منظومة الشكاوى



وأكد محافظ مطروح على إدراج رصف شارع عيسي بالكيلو ٢ بمرسي مطروح خلال الخطة الحالية ردًا على طلب أحد المواطنين، وكذلك التوجيه لمديرية التربية والتعليم والمديرية المالية لدراسة وبحث طلب مواطن بشان صرف مستحقات مالية وغيرها من الطلبات التي التوجيه بمتابعة تسجيلها على منظومة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كان قد عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا تمهيديا لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام، وذلك بحضور المهندس أسامة زعيتر مدير المركز الاقليمى "إقليم الإسكندرية"، والدكتور أحمد منير ممثل المكتب الاستشاري القائم بأعمال تحديث المخطط عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ووجيه عبدالرازق، رئيس مدينة الحمام، والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني، وجميع مديرى المديريات والإدارات وممثلي الأجهزة الشعبية وشركاء التنمية.

بحث الآليات والإجراءات لتحديث المخطط

وخلال الاجتماع تم بحث الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط، والذي يأتي في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.

وأكد محافظ مطروح أن هناك تعاونا مثمرا مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للإسراع في إنهاء المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى المحافظة بما يعمل على الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية، خاصة وأن مدينة الحمام تعد ثاني أكبر مدن المحافظة.

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

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