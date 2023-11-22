الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: نثق فى السيسى الذى حمى أرضنا من الإرهاب ونفذ مئات المشروعات التنموية

مواطنة تدعم الرئيس
مواطنة تدعم الرئيس

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.


قالت سعاد السيد، مواطنة مصرية، إننا نعلم أن الرئيس السيسي عليه من الأعباء والضغوطات الكثير لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تزيد من الأزمة الداخلية.

وتابعت أننا نؤيد الرئيس السيسي، فنثق في رجل حمى أرضنا من الإرهاب، واستطاع تنفيذ مئات المشروعات التنموية لنهضة وتطوير بلدنا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة.


وأكملت، أنها من مستفيدي مبادرة تكافل وكرامة، والتي بفضلها فتح لها مصدر رزق جديد؛ ليعينها على زيادة دخلها الشهري، مكملة أن الرئيس السيسي لن يتأخر على المواطن البسيط ويجعله في أولوياته.

وحرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

 

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